內政部營建署推動「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」，針對各縣市執行成果辦理「2020馬路好行計畫」評比，新竹縣提出亮點型案件「竹北市道路優質化及環境提升計畫」及一般案件「豆子埔溪自強北路至安溪寮橋人行計畫」，分別獲得4個優良獎座，表現亮眼！

縣長楊文科肯定工務處道路工程照顧到幼童、老年人及視障、身障者等弱勢族群的友善通行環境，工務處並已彙整各鄉鎮市近40件提昇道路品質計畫，近日將提報內政部爭取111年提昇道路品質競爭型補助2.0計畫，為鄉親、學子建構舒適安全的生活環境與通行空間。

工務處指出，這項評比有全國22縣市138件作品競逐，新竹縣「竹北市道路優質化及環境提升計畫」在亮點案件中，創意綜合類獲得評審1顆金星、6顆銀星，勇奪4個優良獎座。

縣府是針對竹北市指標道路的光明六路東一、二段及自強南北路，進行行人通行環境及無障礙設施設，並透過行穿線退縮、庇護空間等設計，避免路口視野死角，提升路口通行安全，並有路口號誌路標共桿設計、使用節能led燈及街角綠帶等特色。

貫穿竹北市區的豆子埔溪，兩岸空間及鄰近街道區域腹地原本寬窄不一，欠缺完善人行動線，公共電箱、燈號牌誌等設施也零亂，縣府爭取前瞻基礎建設計畫補助執行「豆子埔溪自強北路至安溪寮橋人行計畫」，在一般案件類別評比，也以建構人行通廊，配置合理使用空間、擴增用路人空間及改善城市綠廊、形塑具有地區文化特色生態城鎮等成效，得到4個優良獎座。