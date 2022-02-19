土肉桂苗木是由東勢林管處培育母樹林所採種育苗，能適應當地的環境及氣候。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

土肉桂苗木是由東勢林管處培育母樹林所採種育苗，能適應當地的環境及氣候。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林區管理處輔導即將成立的大雪山林業合作社發展土肉桂產業。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

為推廣原生樹種及適地適木，林務局東勢林區管理處與台中市和平區大雪山社區發展協會攜手合作，植樹節前夕於和平區中坑里，偕同在地民眾60餘人，熱情種下當地原生樹種「土肉桂」85株，面積約0.1公頃，期待未來推動多元林業利用及產業化，帶動社區經濟發展。

土肉桂是重要的造林樹種，主要利用樹葉、枝條。中坑里所栽植的土肉桂苗木，是由東勢林管處培育母樹林所採種育苗的台灣原生樹種土肉桂，原生樹種能適應當地的環境及氣候，病蟲害發生率較低，栽培管理也容易。

原生種土肉桂是台灣特有種，生長於海拔400至1500公尺。東勢林管處指出，原生種土肉桂含有豐富「肉桂醛」成分，也就是說不用砍樹，只要使用葉子就有足夠的肉桂風味，還可以提煉精油，主要成分「肉桂醛」有良好的殺菌效果，具有抗氧化防腐特性。

為了解土肉桂品系及成分，東勢林管處2021年委託中興大學森林系進行轄區土肉桂開發利用、社區培力課程，目前已開發土肉桂茶包、土肉桂純露飲品及土肉桂複方精油等產品。

東勢林管處強調，植樹活動是發展土肉桂產業的第一步，未來將輔導即將成立的大雪山林業合作社，撰擬森林經營計畫，協助栽植土肉桂及推廣土肉桂產業，推動共同行銷，建立大雪山社區「土肉桂產業」，讓社區林農在符合林地使用下，發展林業多元產業及經濟。