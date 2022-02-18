彰化縣政府去年12月底將「彰化縣改制直轄市計畫書」送交內政部，內政部已依《地方制度法》規定，進行初步計畫書審閱。民進黨正國會智庫政策中心今天在台北舉行「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會，批縣府把12年前計畫書「複製貼上」不及格。縣府反駁計畫書是不分黨派議員通過，希望不要有人當豬隊友扯後腿，抹滅各界努力。

台灣智庫策略長王義川指出，彰化縣府升格報告是「夠格的彰化，不及格的升格計畫書」，彰化縣政府把每年向縣議會提出的施政報告拿來做為升格計畫，這是不負責任作法，要清楚定位「彰化市」區位。

前彰化市長邱建富積極爭取民進黨提名參選縣長，痛批彰化縣長王惠美提出升格計畫書，很多內容是把12年前的計畫書「複製貼上」，不用心，也不及格。

前彰化縣長翁金珠指出，彰化人口不斷外移，目前人口夠格，但幾個月後恐變得「不夠格」，呼籲快速補充升格計畫書，提報給內政部。

彰化縣政府表示，彰化升格計畫書是由縣府團隊及專家學者共同研擬，並經過議會不分黨派的議員審議通過，當然也包括民進黨的全體議員，現在升格計畫書已呈送內政部，希望團結的彰化隊一起努力爭取彰化升格直轄市，而不是當豬隊友扯後腿抹滅各界的努力。

彰縣府強調，彰化升格不用修法，人口數夠，條件也夠，如果中央對計畫書所提出的指正，樂於接受建議補充修改，但如果中央最後也是以計畫書寫得不好為由否決彰化升格，相信大多數彰化縣民都無法接受。