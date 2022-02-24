民進黨彰化縣黨部主委邱建富24日上午率先在扇形車庫，舉行彰化縣政願景發表會。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富24日上午率先在扇形車庫，舉行彰化縣政願景發表會。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富24日上午率先在扇形車庫，舉行彰化縣政願景發表會。（吳敏菁攝）

魏明谷表示，擘劃縣政的構想，一直在臉書發表。（魏明谷提供／吳敏菁彰化傳真）

爭取民進黨彰化縣長提名，民進黨彰化縣黨部主委邱建富24日上午率先舉行彰化縣政願景發表會，拍胸脯信誓旦旦地宣示已做好參選縣長準備，並發表縣政白皮書；魏明谷則表示，擘劃縣政一直在臉書發表，這次提名採徵召，總統有一定高度和格局決定最適合人選，若被提名將全力以赴。

「選縣長，建富準備好了」邱建富在彰化扇形車庫舉辦縣政願景發表會，立委黃秀芳、陳秀寶及縣議員許書維、莊陞漢、李成濟、賴澤民、江熊一楓、王國忠、楊妙月、各鄉鎮市民代表及參選人、競選團隊26鄉鎮市幹部等群聚助陣。

立委黃秀芳和陳秀寶都表示，全力支持邱建富競選縣長，稱許邱建富是優秀的人選，從過去的兩任市長執政和深入基層表現即可看出。

邱建富說，去年10月初他號召民進黨公職人員推動彰化縣升格，讓大家重新認識「全國最大縣」，王惠美才發表改制計畫，結果被檢視發現許多內容是抄襲的。痛批不認真的縣長才是彰化升格路上的豬隊友。

邱建富勾勒「北彰化產業綠都心」、「南彰化智慧農工城」雙心區域運轉及四通八達的田字運輸系統，並闡述「大縣大格局」主軸下的十大領航計畫以及十大亮點計畫。

前縣長魏明谷表示，對於擘畫縣政，提出打造平地水庫、海線鐵路、發展綠能科技等構想，持續在臉書發表，這次提名全代會一致通過由總統兼任黨主席徵召，尊重總統的高度和格局，並表示關於對手桃色風波沒有發言，不作人身攻擊，對於同樣被支持者期待的立委陳素月、黃秀芳、經濟部長王美花等，也都認為很優秀，個人若被提名，也會全力以赴。

彰化縣長王惠美表示，祝福邱主委在民進黨的初選中脫穎而出，期待有機會和邱主委進行君子之爭；縣府表示彰化縣這幾年的建設與進步，希望大家不分黨派共同支持彰化建設及升格。