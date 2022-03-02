台南市長黃偉哲今天下午獲民進黨中執會通過提名競選連任，民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，母雞產生了，接下來全力衝刺，市長要連任、市議員席次過半。

潘新傳說，黃偉哲獲提名是意料中的事，提名過程雖然紛紛擾擾，不過，民進黨的傳統一向是只要提名人選確定了，大家就會團結。他說，台南是民主火車頭，台南年底選戰一定要打贏，台南贏、台灣才會贏。