黃偉哲獲提名參選連任 綠營：母雞產出了 全力衝刺打贏選戰 18:162022/03/02 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲今天下午獲民進黨中執會通過提名競選連任。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲今天下午獲民進黨中執會通過提名競選連任，民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，母雞產生了，接下來全力衝刺，市長要連任、市議員席次過半。 潘新傳說，黃偉哲獲提名是意料中的事，提名過程雖然紛紛擾擾，不過，民進黨的傳統一向是只要提名人選確定了，大家就會團結。他說，台南是民主火車頭，台南年底選戰一定要打贏，台南贏、台灣才會贏。 黃偉哲中執會報告 將學運後遭受經歷 當成光榮印記 國民黨台南市長、議員提名未定案 南市議員籲盡速啟動 #台南市長 #提名 #黃偉哲 #台南 #母雞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獲提名參選連任 黃偉哲：我沒有做出賣同志的事情 17:292022/03/02 政治 捲線民疑雲！黃偉哲支持者高喊「連任」他一舉動回應 10:402022/03/02 政治 六都買賣移轉棟數 前二月創11年新高 04:102022/03/02 產業特刊 蘇貞昌接見拜登特使團 喊團結堅守自由民主普世價值 18:082022/03/02 政治 羅文嘉：作為被黃偉哲監控的當事人 只要求檔案攤開 12:282022/03/01 政治 烏克蘭意志令人感動 翁章梁捐出一個月所得 17:252022/03/02 政治 烏俄戰火 蔡英文：成立援救烏克蘭捐款專戶 14:042022/03/02 政治 2022誰來做老大》嘉義縣 綠營嘉縣民代爭提名 紛打翁章梁牌 04:102022/03/02 政治要聞 民進黨今提名高雄、台南及嘉義縣 這三人這樣說 13:562022/03/02 政治 陳其邁獲提名參選連任 民進黨高巿黨部嗨喊「最強母雞」 18:552022/03/02 政治 影》獲黨中央提名競選連任 翁章梁：全力以赴追求勝選 17:142022/03/02 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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