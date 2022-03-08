2022高雄市長選戰，民進黨中執會已於2日提名高雄市長陳其邁競選連任，反觀國民黨至今派誰仍混沌不明，一度傳出立委高金素梅可能參選，但遭高金否認。對此，曾任主播、現正備戰高雄市議員初選的國民黨發言人白喬茵表示，在她心目中最好的母雞人選就是前高雄市副市長李四川，李在她心中，一直是品質保證。

據港媒《中評網》今（8日）報導，白喬茵接受該媒體記者採訪時表示，對於高雄市長選情，自己心認為最好的人選就是李四川，這從來沒變過，但比較遺憾的是李四川目前參選意願不高，所以要拜託黨主席朱立倫多出點力，看能不能把李請出來代表國民黨參選。

白喬茵指出，雖然國民黨目前人選不明，但她對這件事倒沒太焦慮和擔心，因為選舉很難說，最重要就是要保持信心。

對於國民黨在高雄市長選戰局勢，民進黨高雄市議員邱俊憲上月22日就曾指出，在2018年的地方選舉、前年的市長補選，他兩次擔任市長選舉發言人，不管國民黨推出誰，都會「當成最可怕的候選人」做準備；立委劉世芳則表示，國民黨的候選人誰要參選都歡迎，就讓市民決定。