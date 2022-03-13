烏俄戰爭持續，引發兩岸恐陷入危局疑慮，近日甚至傳出總統蔡英文下令，檢討現行4個月軍事訓練役役期延長，總統府雖出面闢謠，但文化大學廣告系主任鈕則勳認為，立院更應針對危機或衝突時刻，明訂政府高官及立委不得落跑的相關法規，「這才是愛台灣啊！」並呼籲國民黨主導此議題，有機會在政治攻防上，反敗為勝。

鈕則勳表示，相關單位要針對役期是否延長，來因應日後可能的危機情勢，這方向正確，畢竟現今兵源短缺確實是大問題，不僅會影響戰力，也會影響全民心防及動員能量。

鈕則勳進一步指出，不過當前有個更重要的議題得被討論，就是假設危機與衝突情事發生，政府高級官員及立委一定得堅守職務，進行危機掌控及領導統御，絕不能擅離職守。畢竟只要政府高官或立委有落跑情勢，馬上就會沖垮民眾的心防，造成無法彌補的結果。

「基於此，在野的國民黨反敗為勝、主導議題的機會來了！」鈕則勳建議國民黨，應該儘速提案規範或補強相關法規，不管是在《國安法》、國防三法還是其他法規中，增補或訂定相關條文，內容大概就是一旦戰爭或衝突發生，總統、副總統、五院院長及相關部會首長與政府官員、立法委員等，均不得擅離職守，要與民眾共存亡。

「姑且稱之為『同舟一命條款』好了！」鈕則勳說：「講白了，就是不能『陣前落跑』的相關規範！」畢竟就俄烏戰爭來說，烏克蘭總統澤倫斯基就是不斷透過「我還在、沒有落跑」的相關影片，來凝聚烏克蘭人的士氣，並進行國際宣傳。所以衝突或戰爭發生，最高領導層的堅守對於民心士氣的影響至為巨大。

鈕則勳解釋，國民黨若能提出相關法案芻議，在政治攻防面向上，相信對藍軍也會有諸多機會。對此提出3大面向的做法：

1、主導議題：畢竟現今俄烏戰爭議題顯著，台灣內部也有諸多相關的話題討論，搭此議題便車借力使力，議題主導及網路話題聲量都會拉高。

2、牽制民進黨：只要這個議題拋出，在立院提案，對民進黨立委來說，也會陷入困境，亦即要協助通過、或是要擋？對其都會有相當壓力及衝擊！若是綠軍要擋，等於逼其現形，國民黨更可指稱「難道你是準備落跑」、「真正愛台灣嗎？」、「只有嘴上愛台灣」，便可順勢攻陷「只有民進黨愛台灣」的主流詮釋權，反轉劣勢！若是綠軍不擋、讓其順勢通過，這條款也會對其產生如「出這個ㄟ癢、出那個ㄟ癢」般的緊箍咒效果。

3、抵銷綠軍「抗中保台」牌的效果：若是綠軍受限於輿論壓力，不得不通過相關規範，說不定綠軍高層還會擔心衝突的情況，反而在兩岸關係上，想方設法爭取一定的緩和空間，國民黨或可順勢抵銷綠軍「抗中保台」牌的操作，在兩岸政策上漸漸找回手感，反守為攻。

鈕則勳認為，或許有人會說，如此作法會限制政府高層移地指揮作戰的彈性，也不利於敵後轉進，但是在台灣現在的分裂社會中，針對政治議題，早已陷入「信者恆信、不信者恆不信」的夢魘中，若是再這樣下去，外力還沒有到，台灣早就內耗分裂殆盡了。

鈕則勳希望，若能藉此案子的提出，讓民眾感受到政府高層及立委諸公體現「愛台灣」的誠意，更加強化同舟一命的凝聚力，未必不是功德一件。