美國總統拜登與大陸國家主席習近平18日晚間視訊通話，拜登強調，美國不尋求同中國打「新冷戰」，無意同中國發生衝突，對此，國民黨表示，這表明美國政府向來反對兩岸任何一方面片改變台海現狀的政策，也凸顯美方在烏克蘭危機仍在持續的時刻，亟欲將美中關係維持在「護欄」之中。

拜習昨晚通電話，習近平說，中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實中美兩國元首達成的重要共識，也沒有把拜登總統的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判；拜登則強調，美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突。

對於拜習通話，國民黨文傳會主委凌濤表示，拜登與習近平於18日視訊峰會，尤其有關涉及台灣的部分，國民黨表達高度重視；對於正式對外公布訊息皆顯示，美方長期一貫的對台政策並無任何改變，國民黨對此表示欣慰。

國民黨國際部主任黃介正認為，拜登也主動表達美方「不尋求打新冷戰，無意同中國發生衝突」，除表明美國政府一貫強調反對兩岸任何一方片面改變台海現狀的政策，也顯示美方在烏克蘭危機仍在持續的時刻，亟欲將美中關係維持在「護欄」之中。

黃介正重申，國民黨堅定捍衛中華民國、堅持民主自由價值，保衛台海和平穩定的立場，審慎關注烏俄戰爭對於國際格局以及美中競爭關係的短長期影響，致力與全體國民一起守護我們自己的國家利益。