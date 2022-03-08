台南市政府勞工局今天到台電龍崎超高壓變電所、七股開閉所新建工程及將軍開閉所新建工程等作業場所進行職安檢查，抓到有11處缺失。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

0303大停電後，昨晚台南市永康區又傳短暫停電，台南市政府勞工局今天會同台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，前往台電龍崎超高壓變電所、七股開閉所新建工程及將軍開閉所新建工程作業場所進行職安檢查，抓到共有11項缺失，裁處25萬元；其中，七股和將軍開閉所新建工程2處被勒令停工，待複查通過後才能施工。

市府勞工局長王鑫基表示，3月3日全台發生大停電，南市不僅一般住戶受影響，多個工業區、百貨商場、店家及廠商都受到波及，影響甚大；萬一台電施工現場，有發生什麼閃失，可能又會造成停電，「市長有交代」，應針對南市內這些台電作業場所立即進行檢視。

市府勞工局說，今天在七股開閉所新建工程發現的缺失，包含高度2公尺以上施工架基樁開挖未設置護欄、鋼筋未加保護套、施工架未設置斜撐、基樁開挖深度在1.5公尺以上未設擋土支撐、高度1.5公尺以上施工架及基樁開挖未設置安全上下設備，共計裁處11萬元。

將軍開閉所新建工程違反的規定，如2公尺以上鋼構結構作業開口未設置安全網，以及施工架上下設備高度8.5公尺，未與構造物妥實連接，共裁處8萬元；龍崎超高壓變電所的高壓變壓器更換工程，其鋼筋裸露未有防護設備，以及電氣開關裸露、未有絕緣防護設備，共裁處6萬元。

台南市職安健康處長李炫昌表示，這次在台電龍崎超高壓變電所的高壓變壓器更換工程，以及七股開閉所新建工程、將軍開閉所新建工程都有發現缺失，不過七股、將軍開閉所新建工程，因為有立即性危險之虞，所以當下都被勒令停工，待施工單位改善後，市府複查通過後才准施工。