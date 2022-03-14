縣港務處長何佩舉偕承商永青營造工程公司曾國進董事長等人帶領施工團隊虔敬焚香，祝禱後續工程圓滿順利。（金門縣港務處提供）

總工程預算28億840萬元，歷經10年14標的「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」，自2021年2月23日開工以來，至今工程進度已達15.11％，超前原定進度2.07％。縣港務處與施工團隊今天以簡單隆重儀式進行鋼構吊裝施工，宣示工程推進建築本體的全新階段。

在這項大型工程進入重大節點，邁向工進新里程的重要時刻，縣港務處長何佩舉偕承商永青營造工程公司曾國進董事長等人帶領施工團隊虔敬焚香，祝禱後續工程圓滿順利，工作人員一切平安，如期如質在2024年7月4日完工。

港務處說明，雖然目前整體營造環境受疫情衝擊、原物料人力短缺影響，但本案仍持續積極推動，在過去一年克服基樁及樁帽等地底基礎工程施作，目前已往建築本體施作，工廠端也同步持續加工鋼構，多個工作面同時展開重疊施作，港務處將持續督促廠商趲趕工進。

未來大型旅客服務中心佇立於水頭港新港區南岸，規畫為4層樓鋼構建築，總樓地板面積約3萬6000平方公尺，其中1樓規畫為入境層，3樓為出境層，實現完善的分流規畫，內部空間寬敞明亮，將大幅提升航廈服務水準，並帶動地區產業發展。

縣府期待未來完工後，配合中央疫情管控政策，可與對岸廈門五通3期新碼頭展開復航作業與對接工作，提供兩岸旅客優質的「小三通」服務品質，創造金門觀光旅遊的新榮景。