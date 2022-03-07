民進黨嘉義市黨部近期將展開選舉提名作業，擬參選的新人林煒軒表態爭取提名。（廖素慧攝）

今年嘉義市議員選舉，素人新秀爭相嶄露頭角，爭取政黨提名，國民黨嘉義市黨部預計5月底提報人選到黨中央核備；民進黨嘉義市黨部預定3月底至5月間進行提名作業；基進黨嘉義黨部預估4月間提名有意願參選人。

擬參選的新人林煒軒7日宣布，將爭取民進黨提名參選西區議員，他說，自己是嘉義在地囡仔，是平凡家庭的孩子，從高中起持續參與公眾議題，曾擔任立委的助理，讓他有機會學習參政。

民進黨嘉義市黨部表示，今年選舉提名作業仍是若擬參選人多則先協商，協商不成再辦初選，符合2年黨齡、有繳黨費、無素行前科等資格者，皆可領表登記，經市黨部執行委員書面審查，通過後即提報黨中央核備，預計3月底至5月間進行相關作業。

國民黨嘉義市黨部表示，目前國民黨籍議員東區3位、西區2位，陸續也有新人或曾參選者有意爭取提名，都還在規畫及徵詢意願、了解相關資格，預計5月底至6月初完成提名作業。

擬參選西區議員的新人王冠鈞，勤跑基層，並積極爭取民眾黨提名，但最近遭爆曾涉及刑事案件，他先前向社會大眾道歉，坦承在年少懵懂時期曾經犯錯，能否獲得最後提名？充滿變數。

民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁一度請辭主委獲慰留，她表示，民眾黨鼓勵有志青年參政，嘉義市東區議員擬提名1人，預計4月底完成，至於西區議員不排除與「無黨籍人士」合作。

基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤表示，他本人將參選嘉義市西區議員，同時黨部將布局東區議員擬提名1人，目前徵詢人選意願，可望於近期內有具體進展。