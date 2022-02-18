民進黨正國會智庫政策中心今舉行「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會，有意角逐民進黨彰化縣長的彰化市前市長邱建富力拼彰化縣能在年底升格，他痛批國民黨籍的彰化縣長王惠美草率提出升格計畫書，很多內容是把12年前的計畫書「複製貼上」，完全不用心，也不及格。

彰化縣前縣長翁金珠說，彰化因為人口移入數量達不到移出數量，夠格的彰化縣在幾個月後恐怕會變得「不夠格」，呼籲彰化縣政府趕快補充升格計畫書，提報給內政部。

邱建富抨擊王惠美是「不夠格的縣長」，放棄舉行彰化燈會，導致沒有觀光客帶來的收入，且彰化縣沒有任何縣政府主動提出的工業區，造成年輕人才流失，並成為年輕人平均所得最低的縣市，且計畫書有提出升格直轄市後，如何成為「國際城市」的視野和施政架構；他認為，台中市、彰化市雙直轄市的發展，才能榮耀大彰化。

台灣智庫策略長王義川也批評，彰化縣府升格報告是「夠格的彰化，不及格的升格計畫書」，打彰化縣政府每年向縣議會提出的施政報告，拿施政報告來申請升格，是非常不負責任的作法，建議要定義清楚「彰化市」區位。

他認為，例如應定位為「南投人進出的門戶」，不要讓「彰化市區永遠是彰化市區，田中永遠是田中，員林永遠是員林」。

彰化縣政府去年12月底將「彰化縣改制直轄市計畫書」送交內政部，內政部已依《地方制度法》規定，進行初步計畫書審閱。