磨床大廠福裕實業去年接獲大陸及台灣等市場訂單，得以轉虧為盈，今年持續接獲大陸、台灣、歐洲及東南亞市場訂單，1月合併營收傳捷報，年增幅近78％，訂單能見度看到第二季，今年力拚營收及獲利都優於去年。

福裕前幾年虧損，去年接獲大陸客戶磨床訂單，台灣市場需求也回升，擺脫中美貿易戰及疫情爆發後對營運的衝擊，去年第一季起轉虧為盈，去年前三季EPS回升至0.16元，第四季也會賺錢，1月合併營收1.38億元，年成長77.84％。福裕表示，今年接單延續去年熱度，福裕歐洲、東南亞及大陸市場磨床訂單及出貨成長，在手訂單達四個月，訂單能見度看到第二季末，今年營運追求營收及獲利成長。

福裕今年初以來，獲得法人及市場青睞，農曆年後成交量比以往爆增，截至17日為止，近1個月股價漲幅超過32.26％。18日下跌0.05元而以18.40元開出，最低曾達18.30元，隨後買盤敲進，推升股價上漲，目前漲幅超過5％。