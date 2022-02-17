25歲陳楨怡（Celina）2020年曾獲得港姐亞軍，修長的身材還被封為「長腿女神」，不過她卻被37歲男歌手周子揚爆料周旋7個人之間，清純形象徹底崩壞；對此陳楨怡昨（15日）深夜在IG發文致歉，認了自己的過錯。

陳楨怡神隱3天，終於在15日夜晚打破沉默，於IG發文道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖累到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起」。

這場桃花風波的起點，源自於其中一位受害者周子揚，他先前已揭發過被陳楨怡戴綠帽，因為想挽回還有留一手，不過卻在情人節狂抖陳楨怡的料；根據香港媒體報導，陳楨怡和周子揚交往半年時，已有一個情纏4年的圈外男友Andy，更和前天堂鳥成員Lincoln、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、南韓廣告男模、無綫高層愛將林正峰和馮盈盈的中性打扮女助手等5人搞曖昧，一口氣玩弄7個人的感情，因為這些人的背景能讓她有更多工作機會。

周子揚繼續爆料，陳楨怡之前參加Lincoln的派對時，當著前港姐冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍和她緋聞男友吳卓衡的面，與黃俊豪貼身熱舞，一群人還在現場吸菸，網路上甚至流出周子揚與陳楨怡的曖昧對話紀錄，這些種種均和她的清純、清新的人設天差地遠，被香港媒體封為「女版韋小寶」。

不過，被影射的林正峰跳出來澄清自己跟陳楨怡只是同事，電暈純粹節目效果；黃俊豪也說去年跟陳楨怡在同一個訓練班，開派對只是同班同學一起歡慶聖誕，沒有單獨約會過；至於Lincoln，他一樣否認與陳楨怡有男女關係，僅表示都是群體行動，現在也沒連絡。