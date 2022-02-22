香港疫情嚴峻，深圳各主要碼頭全面開通供港物資水路運輸快速通道，全力保障香港生活物資供應。

據新華社及《深圳特區報》今（22日）報導，深圳各主要碼頭全面開通供港物資水路運輸快速通道，全力保障香港生活物資供應。

新開通的大鏟灣碼頭至香港現代貨箱碼頭快線只需4-5小時、媽灣碼頭至屯門內河碼頭僅要2-3小時、鹽田碼頭至香港國際集裝箱碼頭需要7-8小時，3條定時定點駁船專用航線，在碼頭內設置專用泊位，每日具備3000標箱處理能力。

據了解，深圳海關採取「提前申報、抵港直裝、非侵入查驗」監管模式，引導供港企業提前申報、實現貨到自動分流。對於無需查驗的貨物第一時間通知放行，實施「抵港直裝」，推進通關「零等待」、「零延時」，實現供港鮮活商品「次晨達」。

據報導，深圳將視需要逐步增加或調整船舶運力或班次，切實保障深港跨境貨物運輸供應鏈穩定。

目前，深圳港每周共有134條周班航線掛靠香港港，可實現深港集裝箱貨物水路運輸。