新冠肺炎疫情大肆流行以來，台灣也發生幾波嚴重本土感染，而醫護人員冒著被感染的風險在第一線面對病毒，衛福部因此在去（2021）年3月宣布若因防疫工作不幸染疫，補助金額上限從35萬元調高至100萬元，但北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今（16）日在臉書貼出一張公文，指出有醫護人員因工作染疫，結果只拿到6萬5千元的補償，怒批「不要在媒體上宣傳對醫護多好，說一套做一套，好嗎？」

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣也難逃病毒「魔掌」，而醫護人員在第一線對抗病毒難免被病毒感染，衛福部因此在去年3月宣布將醫護染疫的補償上限從35萬元提高至100萬元，除了會溯及既往外，中央流行疫情指揮中心更曾表示會從寬認定，成為醫護人員的後盾。

不過蘇一峰今日在臉書爆料指出，去年5月有確診新冠肺炎的重症患者因為插管困難，導致醫師在插管時被患者的嘔吐物噴濺，感染Alpha病毒株，最後確診發燒住院多日，甚至為此停工1個月，還留下肺纖維化的後遺症，結果只有領到6萬5千元的補償津貼。

蘇一峰還接貼出相關公文證實自己的爆料，指出該位醫護人員在去年5月被感染，一直到今年2月公文才下來，金額還大大縮水，怒嗆「醫護平日跳票被騙太多次，早就不敢相信主管機關的話」、「不要在媒體上宣傳對醫護多好，說一套做一套，好嗎？」