由於疫情控制得宜，防疫鎖國2年多的台灣，近來開始出現「與疫共存」、「開放邊管」的呼聲，旅行業也不斷放出「下半年出國旅遊」的利多消息。

但「與疫共存」要有條件，處理不當，整個國家是要付出巨大代價，英國的佛系防疫就是一個典型的失敗案例。

繼首相強生去年染上新冠肺炎後，95歲的英國女皇伊莉莎白二世20日被證實也確診新冠。放諸英國這2年的佛系防疫「成果」，不到7千萬的人口中，有1千8百多萬人染疫，等於27%的英國人染疫，其中16.1萬人病死。在疫苗打不完的情況下，英國的防疫結果讓全球傻眼。

最近幾天，英國每日感染新冠人數約4萬2千人，從1月份每日18萬人的高峰快速回落；每日死亡人數140多人，也比去年1月每日死亡1200多人，大幅減少。

因此，英國再次「領先」歐洲各國宣布：染疫者免隔離。英國首相強生21日公布與病毒共存方案，宣布解除新冠患者的隔離要求，使英國成為首個容許染疫患者無須隔離的歐洲國家。

在此之前，強生領導的保守黨政府已於今年1月解除多數防疫限制，不再要求民眾出入公共場所出示疫苗接種證明，也不再要求民眾在公共場所戴口罩，目前，只剩英格蘭要求進出醫院必須戴口罩；蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭也在近日陸續放寬防疫限制。

強生發布聲明表示：「新冠肺炎不會突然消失，我們必須學習與病毒共存，在不限制自由的情況下繼續保護自己。」

英國先前規定，凡是收到公衛機關通知的民眾依法必須自我隔離至少5天；出現新冠肺炎症狀或病毒篩檢陽性者也被建議自我隔離。這些隔離規定在21日解除。

英國政府未來將比照一般傳染病，以疫苗及治療做為控制疫情的主要手段，只有在必要時才採取「持續監控及緊急措施」。

英國12歲以上人口目前有85％完成2劑疫苗接種，且有2/3人口完成3劑疫苗接種。

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