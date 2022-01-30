為落實12年國教課綱推動「自發、互動、共好」的理念，國教署鼓勵高中推動自主學習。像是南投高中打造社區參與等空間與課程，舉辦義賣活動，為美國癌症病童打氣，另也攜手北市大同高中與日本的高中與大學，一同研究學科議題，盼引導學生成為具社會適應力與應變力的終身學習者。

國教署表示，藉由協助學校充實學習資源及學生自主學習環境，在於讓各校透過彈性學習課程時間，安排自主學習課程，使學生能透過自主學習及過程的反思，在探索過程中找到興趣，發揮潛能，養成終身學習的習慣，也為學生開啟一扇自主學習的大門。

在各校作法上，南投高中學生參與「自主行動」、「溝通互動」和「社會參與」的空間及課程，應用校園所學知識服務社區，並推動「教育體系雙語活化」，展現多元學習成果。

南投高中老師羅家珍則實行這項計畫，透過興大附中國際視訊團隊的協助，進行國際視野課程，與美國癌童基金會合作，幫助美國癌症病童，並舉辦中興新村轆轆市集義賣，為癌童加油。而南投高中學生廖翊哲則拍攝影片《阿嬤的柴燒龍眼》，表達融合家人、家鄉土地的情感，獲得全國高中職英文素養成果大賞優勝。

另一為南投高中教師王麗雅，則利用社團研習及自主學習課程，與台北市立大同高中、日本仙台高中、東北大學合作櫻花計畫，讓學生利用網路科技及英語學習分享，一起研究社會和自然科學的議題；該校老師周金福結合自主學習和技高專業課程，讓學生透過雙語報導新聞方式，推廣校內外跨際學習成果。

考量學生在國中階段多數沒有自主學習經驗，中興高中則採循序漸進式規劃推動自主學習，由該校圖書館編纂自主學習手冊，學校規劃自主學習基礎課程，以自主學習手冊為教材，由指導教師就研究方法及手冊各主題進行授課，引導學生認識自主學習。

另外，中興高中也將國際教育及雙語學習融入校訂必修課程，由教師自編教材，以英文介紹敘寫中興新村的知名景點與人文傳統，學生透過英文文本閱讀，以及中興學人文篇課程的實地走讀踏查，將文本與生活脈絡結合，不但落實雙語學習政策，也推動發揚在地文化。