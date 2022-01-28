為避免台84線北門交流道壅塞，台南市警察局學甲分局規畫替代路線，並加強監控車流。（台南市警察局學甲分局提供／劉秀芬台南傳真）

為避免台84線北門交流道壅塞，台南市警察局學甲分局規畫替代路線，並加強監控車流。（台南市警察局學甲分局提供／劉秀芬台南傳真）

為避免台84線北門交流道壅塞，台南市警察局學甲分局規畫替代路線，並加強監控車流。（台南市警察局學甲分局提供／劉秀芬台南傳真）

春節期間，台南北門區南鯤鯓代天府、北門遊客中心與沿海井仔腳瓦盤鹽田一向是遊客必來的熱門景點，為避免台84線北門交流道壅塞，台南市警察局學甲分局建議遊客可行駛南9線轉台84線橋下道路至學甲交流道，或改走171線至學甲再行匯入台84線繼續東行，一樣可以暢遊大北門區。

學甲分局表示，為期9天的春節連假即將到來，轄內各大熱門景點預估將湧入旅遊人、車潮，帶來交通與防疫的雙重挑戰，學甲警早已規畫交通疏導作為，部署警力加以因應。

為避免台84線北門交流道壅塞，學甲分局規畫往台84線快速公路轉接國道高速公路及學甲市區的替代道路，同時歡迎遊客到學甲慈濟宮祈求大道公庇佑健康，或到頑皮世界與萌寵動物來段療癒之旅。

新春期間為掌握各聯外道路即時路況，學甲分局運用「路口監視系統」密切掌控路況，將適時派遣警力前往壅塞路段指揮疏導，或引導至替代道路，以降低車流延滯的發生率，並針對違規停車「加強取締」，避免違規衍生交通事故，期許藉由機動交整與嚴正執法雙管齊下，能夠提升市民春節期間的用路品質。

學甲分局長蔡宗昌也呼籲民眾，春節出遊都能落實防疫規範，不要酒駕與疲勞駕駛，耐心配合員警及義交指揮，小心駕駛、出入平安，一同迎新春過好年。

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