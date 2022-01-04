新的一年開始，各大超商都會推出百元福袋讓民眾試手氣，一名女網友昨（3日）到OK超商一口氣買了8包福袋，躲在車子裡搶先開箱發現，8包福袋的內容物全都一樣，讓她傻眼PO網，對此，有內行網友透露購買秘訣，分天買就可以避免買到一樣的福袋。

這名女網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」指出，她到OK超商一次買8包福袋，在車上開箱發現，8包福袋裡的內容物都一模一樣，懊悔原來ok的福袋同編號只能買一個，而她買的剛好都是A，哀號「完蛋了！要被罵了」，到現在還把福袋收在車子裡，不敢拿回家。

對此，網友紛紛留言：「你太狂」、「我拿到的跟妳一樣」、「你真的會被罵」、「100元這樣其實不貴，洗衣香豆都30元了」、「我覺得便宜，東西不錯」。

至於要如何避免買到重複的福袋？有網友表示，店員告訴他這次福袋有分abcde款，每天配送不同版本，今天是a，明天是b，以此類推。不只OK超商，全家也是照編號安排內容物的，建議大家可以天天買一種。