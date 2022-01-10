長程航班入境篩檢明啟動，新北市長侯友宜今在開箱2022壬寅虎年的春聯與福袋活動表示，先前他不斷提醒，希望能阻絕於境外，在這段時間境外移入的個案特別多，他呼籲了很多天，謝謝中央聽進去，入境管制加嚴，尤其針對歐美等國家採取入境立即用PCR做篩檢，減少移動中風險，希望大家都是為防疫齊心齊力，守住國門就可以讓整個傳播鏈能快速有效在第一線防線就被阻斷。