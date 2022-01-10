長程航班入境篩檢明啟動 侯友宜：守住國門就能阻斷傳播鏈 15:362022/01/10 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，守住國門就能阻斷傳播鏈。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長程航班入境篩檢明啟動，新北市長侯友宜今在開箱2022壬寅虎年的春聯與福袋活動表示，先前他不斷提醒，希望能阻絕於境外，在這段時間境外移入的個案特別多，他呼籲了很多天，謝謝中央聽進去，入境管制加嚴，尤其針對歐美等國家採取入境立即用PCR做篩檢，減少移動中風險，希望大家都是為防疫齊心齊力，守住國門就可以讓整個傳播鏈能快速有效在第一線防線就被阻斷。 疫情升溫春節台東人潮恐炸裂 饒慶鈴：隨時啟動更嚴格防疫措施 納預防過勞及夜間工作檢查 勞動部啟動春安勞檢 #新冠肺炎 #台灣 #長程 #入境篩檢 #啟動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阻斷傳播鏈 桃園：市府大型活動延期、試吃飲食暫停 17:152022/01/07 生活 確診再＋1 長程航班入境篩檢明啟動 11:232022/01/10 生活 青海6.9級地震 啟動大陸國家地震三級應急響應 蘭新高鐵受損停運 11:452022/01/08 兩岸 病毒禁入國境！明起長程線旅客採陰 才准通關 14:122022/01/10 生活 鄭州防疫升級 蘋果供應鏈後續受關注 12:212022/01/08 財經 長程線「落地普篩」機邊採檢 陳時中：不考慮取消美國線航班 15:152022/01/10 生活 2022誰來做老大》台北市長 罷昶倒數前 蔣萬安插旗萬華設服務站 04:102022/01/07 焦點要聞 Omicron疫情升溫 張麗善：必要時啟動從嚴措施 18:042022/01/08 生活 明起長程旅客採檢陰性才能入境 陳時中視察桃機動線規劃 12:092022/01/10 生活 用風電產製氫 台可取經德日 04:102022/01/10 財經要聞 疫情警報＋年前旺季 電商營運吃補 04:102022/01/08 證券．權證 生活熱門新聞 醫嗆指揮中心不敢禁內用 陳時中動怒回7字 - 生活 本土增11例、10例住桃園 大潤發、大園巿場足跡曝光 - 生活 本土新增6例足跡曝光 逛中壢SOGO、家樂福、全聯 - 生活 逛高級百貨！孩子爬57萬「米妮頭」 下秒倒地摔爛 家長慘賠 - 生活 一天暴增12例本土 醫預言最慘結果：大家都不用過年了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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