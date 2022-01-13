桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，上午4架長程航班共約180名乘客，其中14人確診，陽性率約7.78％，其中一架從美國舊金山回台航班陽性率最高，約12.2％。（編輯：李明宗）1110113

長程線成「移動Omicron」 王必勝曝一航班陽性率12.2％
《國際社會》Omicron野火燎原 美官員警告：所有人都逃不過
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