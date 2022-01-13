4長程航班14人確診 王必勝：這航班陽性率最高 13:072022/01/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王必勝今天表示，上午4架長程航班共約180名乘客，其中14人確診，陽性率約7.78％。（圖／記者陳麒全攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，上午4架長程航班共約180名乘客，其中14人確診，陽性率約7.78％，其中一架從美國舊金山回台航班陽性率最高，約12.2％。（編輯：李明宗）1110113 長程線成「移動Omicron」 王必勝曝一航班陽性率12.2％ 《國際社會》Omicron野火燎原 美官員警告：所有人都逃不過 #長程航班 #陽性率 #確診 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北巿爆3護理師確診 專家：八大行業恐是下一波 09:552022/01/13 生活 國壽挺醫護 續推慰問金方案 04:102022/01/13 專題周報 立委質疑 航空公司PCR查核不確實 04:102022/01/13 焦點要聞 拐14歲小女友同居遭告 嫩男找她爸討公道遭砍斷手指 08:072022/01/13 社會 Melody滿意「自家出產」高挺鼻 04:102022/01/13 娛樂新聞 「窒息星期五」萬人欲入境 單日確診恐破百 08:122022/01/13 生活 確診銀行員跑新竹巿吃韓式燒肉 市府急召352人採檢 11:152022/01/13 生活 染Omicron就像感冒 旅荷台人納悶：是在怕什麼 09:122022/01/13 生活 餐飲股新兵報到！聯發國際1／14以每股78.8元掛牌上櫃 11:142022/01/13 財經 「確診者比原本想像還多」 柯文哲改變戰略：啟動防疫專責旅館 11:482022/01/13 生活 境外暴增！游淑慧想起去年一事心累：還被酸民和1450攻擊 07:462022/01/13 政治 生活熱門新聞 直播》本土暴增14例 桃園群聚多點擴大 死亡增1人 - 生活 聯邦銀群聚破口找到了？ 居服員在櫃檯講電話脫口罩 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 台灣無法承受再升三級警戒 台大醫點名這些產業：會倒一堆 - 生活 3招強化一般口罩防護力 重症醫：比N95耐戴 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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