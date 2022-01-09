台灣便利商店林立，提供多元且便民的服務，龍頭7-11在店數、營收長期穩坐第一，不過全家近幾年大幅進步，就有網友好奇提問「全家是如何崛起」，釣出許多鄉民分析，認為全家靠兩大利器讓好感度大增。

原PO在PTT八卦板發文探討，以前超商都是7-11的天下，全家據點不多很稀疏，看起來舊舊的讓人不想進去，但近年卻突飛猛進，「現在越開越多，商品也不輸7-11」，讓他好奇發問是什麼原因讓全家崛起的？

不少網友紛紛提出全家超商的改變，其中以App數位整合成為重要轉捩點，「App，咖啡跨店寄杯、集點、跨店隨取」、「App可以寄杯開始」、「App會員制比711好用」、「APP領先後我才比較常去全家，不然以前幾乎只會去小七」、「全家搞APP時，7-11還在迷信集貼紙」、「現在都只去全家，進步讓人很有感」。

另外也有很多人認為是餐點豐富度提升，「食物有在進步」、「微波食品比較有料」、「全家麵包類真的蠻多新花樣的」、「霜淇淋口味開始多樣化的時候」、「吃的那些砍掉重練之後，就超越小七了」、「7-11是太多統一的東西，品項相對少」。

也有網友指出，7-11自有品牌策略失誤，反而讓全家得利，「供應商為了配合7-11自有品牌政策，就會丟比較基本的給7-11，新品上全家，大家都轉台了，當發現自有品牌玩死就回不去了，廠商都在全家首發」、「全家也是有自有品牌但是他們很聰明，是用日本全家來支援，原來的還是並存沒撤，台灣人就比較能接受」。