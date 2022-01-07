農曆年搏好運，許多人喜歡買百貨福袋，台中中友百貨年年福袋預購一開賣就秒殺，2022年福袋將自今（7日）11點開賣，限量200袋，只要當天單筆消費滿3688元，即可以1880元購得，每袋內容物價值都超過6888元以上，今年的最大獎有市價14萬8800元的「OSIM V手天王按摩椅」、市價10萬1500元的「YAMAHA FORCE2.0七期機車-ABS」等。

中友百貨今年即將迎接30週年，提早推出「中友30週年×YOYO新年福袋」，今年採用20吋「YOYO 30週年限定行李箱」當外包裝，陪伴消費者近30年的中友吉祥物YOYO再次變身，以嶄新的童趣插畫風格呈現在粉絲面前，全新YOYO在虎年來臨之前，透過福袋外包裝與消費者見面。

今年福袋的獎品非常豐富，大獎有市價10萬1500元的「YAMAHA FORCE2.0七期機車-ABS」、市價1萬2990元的SONY Xperia 10 III手機、飛利浦43吋4K android聯網液晶顯示器等好禮，預購時間都是當天上午11點起至售完為止。

除此之外，1月下旬全新開幕的NIKE專櫃也將於2月1日（大年初一）當天推出中友限定款福袋；深受顧客喜愛的PORTER INTERNATIONAL、Arnold Palmer、PLAY BOY等品牌也紛紛推出新春福袋，而1月21日在中友購物網即可搶先預購Arnold Palmer、PLAY BOY新春福袋！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友新年福袋每年都是一開賣便秒殺，今年提供物超所值的新年福袋，希望在開春第一天就能讓消費者博得好采頭；也特別設計回饋抽獎：於2月1日（大年初一）至2月15日期間凡完成福袋領取的顧客，還有機會抽中「澎湖灣行旅」海景房2晚住宿券，在國旅正夯的時候，可以澎湖跳島輕鬆玩。」