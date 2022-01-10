總統丶副總統福袋(總統府提供)

總統丶副總統紅包袋(總統府提供)

迎接111年「虎」年到來，總統府今天公布總統、副總統春聯、紅包袋及福袋，賀詞為「福運旺來」，祝賀國人虎年福運當頭、氣勢暢旺。春聯及紅包袋11日起，配合總統府開放參觀活動發送，民眾也可就近到行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心索取。

總統府發言人Kolas Yotaka指出，111年總統暨副總統春聯賀詞為「福運旺來」，以生肖「虎」的發音近似「福」為發想，祝賀國人虎年福運當頭、氣勢暢旺，事事如意，幸福連年來。

今年春聯賀詞由擅長書法撰寫的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆意及圓潤的字體，傳遞春節闔家團聚、諸事圓滿的美好祝福。

虎年紅包袋則由設計師方維鴻設計，Kolas Yotaka表示，紅包袋封口處以紅黑兩種字型色彩標示歲次「壬寅」，正面則以輕巧跳躍的萌虎展現出靈動和活力，活潑童趣的線條烘托出年節歡樂喜慶的氛圍。

她說，周圍年節應景的柑桔則是表達感恩和吉祥的意涵，感謝全體國人過去一年團結抗疫、守護台灣，以及奧運、帕運英雄們讓世界看見台灣，並祝福國人新的一年吉祥平安、萬事順心。

總統暨副總統虎年春聯及紅包袋將自1月11日起至1月28日止，配合總統府開放參觀活動發送，周一至周五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。

未能到總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，送完為止。

至於虎年福袋，Kolas表示，福袋延續紅包袋的萌虎圖樣，在翻摺轉換間讓萌虎立體躍上桌面，時時刻刻在一旁陪伴守護。打開福袋更有萌虎捧著111年發行的1元新硬幣，祝福國人「一元復始、福運旺來」。

往年福袋會在蔡英文總統新春赴廟宇祈福等場合發送給民眾，不過她說，今年因應疫情關係，福袋相關發放時程及計畫尚待規劃，將會在定案後，再向社會各界報告說明。