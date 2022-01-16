大甲區公所辦理「虎哩健康過好年」揮毫贈春聯活動。（大甲區公所提供）

新的一年即將到來，台中市大甲區公所昨日辦理「虎哩健康過好年」揮毫贈春聯活動，共邀請15位名師到現場，吸引許多民眾排隊索取，現場洋溢著一片溫馨氣氛。

活動由大甲區長顏金源、救國團台中市大甲區團委員會長李文傑主持，大甲戶政事務所主任唐萬國、台中市消防義消總隊婦女防火宣導大隊大甲分隊長林雅詩等人均到場參與。

大甲區公所指出，今年共邀請15位名師至現場揮毫，民眾依序排隊領取號碼牌及春聯紙，並選擇喜歡的書法名師書寫春聯。現場還有政府相關單位的政令宣導，讓前來領取春聯的民眾，在等待同時能了解最新政府政策與防火防災知識。

大甲區公所表示，希望藉由活動的舉辦，進而傳遞民俗傳統節慶之意象，推廣書法藝術。在全球疫情嚴峻的此時，今年活動為了讓民眾安心同樂，除了會場外落實實聯制、量測體溫、酒精消毒雙手，司儀更不定時的宣導民眾妥善配戴口罩、禁止飲食、維持安全距離，讓民眾能提前感受到春節氛圍的同時，也不忘防疫。