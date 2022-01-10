忠泰集團從建築跨足生活事業，首座商場「NOKE忠泰樂生活」在疫情衝擊下延遲工程期，上月底前終於上樑，預計有望第三季登場試營運。

忠泰樂生活原定2022年第一季開幕，惟連兩年疫情干擾影響進度，將延至第三季試營運，目前招商率已近七成，除了有日本蔦屋書店台灣 TSUTAYA BOOKSTORE、國際滑冰賽事等級的 AURORA ICE RINK極光冰場等主力店外，還有米其林星級主廚餐廳、策展團隊明日製作所加入助陣。

忠泰集團指出，「NOKE」忠泰樂生活坐落大直豪宅聚落周邊，基地2004坪，主體建築地上7 層、地下3層，總樓地板面積1.1萬坪，商業樓地板面積6500坪，預計進駐店櫃100家品牌，主要瞄準高所得、重視自我主張的中生代消費者，從生活風格提案出發，結合有機保養、輕奢選品、設計生活、運動時尚、戶外野遊、食材廚藝、風格美食，打造「串連美好生活的平台」，展現新型態質感體驗。隨著上樑完成，忠泰商場事業表示，預計五月取得使用執照，第三季即可展開試營運。