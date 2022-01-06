跑遠洋漁船的薪水優渥，但須長年與家人分隔兩地。一名女網友分享，她的老公從事遠洋漁業，兩人雖結婚育有一子，但她獨自度過孕期與育兒，老公則因為工作將會繼續錯過孩子成長過程，讓她心好累，好想離婚。

女網友在爆料公社App匿名公社發文，透露與老公結婚前，男方就從事遠洋漁業，一年四個季節通常都不在身邊，僅有上岸的時候會電話聯絡，她起初認為遠距離戀愛沒什麼，兩人也在交往三年時步入婚姻，她還順利懷上寶寶。

女網友指出，但在懷孕的10個月裡，丈夫因為工作的關係，她被迫獨自面對孕期的不舒服、產檢甚至生產，直到寶寶滿1歲老公才終於回來，寶寶見到第一次看見的爸爸臉孔，害怕的放聲大哭，就在寶寶稍微熟悉爸爸的長相時，老公又要再次出海。

女網友難過地寫下，老公每趟出海，短則半年長則三年，未來老公仍會錯過女兒的成長過程，「我甚至在想我才27歲，我的青春為何要守在這裡？我條件不差我也需要人陪，獨自面對這些事好累好難，好想就這樣提離婚。」

文章曝光在網路上後，不少網友在留言區分享不同看法，「辛苦了」、「這關不過，無限輪迴」、「不要自己想，跟老公好好談談，自己也要有想法，不是用抱怨，了解彼此想法後，再好好協商」、「自己選擇的在哭什麼？」。

也有網友為原PO老公平反，「女兒的成長過程他來不及參與，不過他愛妳們的心是不會改變，雖然不在妳們身邊，至少他盡到為人父的基本責任，讓妳們衣食無憂，我想他也不願意這樣，畢竟沒錢萬萬不能，妳寂寞他更寂寞，夫妻倆可以多溝通」。