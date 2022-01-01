「功夫皇帝」李連杰與第二任妻子利智結婚超過20年感情甜蜜，2個女兒不僅遺傳媽媽美貌，還擁有頂尖的頭腦，大女兒Jane是哈佛大學學霸，小女兒Jada也是重點高中全校前5名的優秀學生；在跨年夜李連杰一家聚餐，利智也在12月31日滿60歲生日，Jane和Jada也曬出媽媽年輕時美照，兩人繼承女神基因難怪越大越漂亮。

利智是李連杰第二任妻子，她擁有36F、22、36的完美身材，更是亞洲小姐冠軍出身，當年參賽時更讓倪匡大讚，「五十年難得一見的美女」；跨年夜時李連杰一家聚餐迎接2022年，而12月31日也正巧是利智生日，即使剛滿60歲的利智，臉上多了歲月痕跡，但氣質依舊，體態仍維持地相當好。

李連杰一家四口生活相當幸福，和妻子利智有兩個寶貝女兒，也都是美人。(圖/ 摘自李連杰IG)

不過，李連杰不像往年大方曬全家合照，沒有主動在社群發文，今年則讓兩個女兒在IG分享家宴的溫馨照；另外Jada曬出幼年時期和媽媽的合照，Jane則上傳媽媽年輕時美貌巔峰時期的照片，兩人都說媽媽利智是最偉大的女人，祝福她60歲生日快樂。

Jane和Jada都曬出媽媽利智年輕時照片，祝媽媽生日快樂。(圖/ 摘自李連杰女兒Jane和Jada IG)

而李連杰和利智的2個女兒越大越漂亮，網友看到利智年輕時照片也都不意外，紛紛盛讚媽媽女神基因有多強大，「利智年輕真的美到令人窒息」、「不敢相信利智60歲了」、「一代女神啊」。