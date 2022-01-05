嘉義高商普通科蔡巧如甄選上清大清華學院學士班。（廖素慧攝）

嘉義高商高三生蕭依蘋、蔡巧如錄取台大、清大，校長林義棟稱許有加。（廖素慧攝）

嘉義高商高三生蕭依蘋、蔡巧如錄取台大、清大，校長林義棟及師長都欣喜。（廖素慧攝）

嘉義高商國貿科學生蕭依蘋是新住民2代，爸爸早逝，媽媽獨撐家計，她逆流而上，品學兼優，以特殊選才錄取台大會計系；英文、資訊能力皆優的普通科蔡巧如甄選上清大清華學院學士班；她們都樂當志工為小朋友課輔。

蕭依蘋的媽媽在大陸廣西師範大學畢業後當國文老師，後來結婚來台生育1子1女，依蘋念小二時爸爸病逝，媽媽扛起家計，並照顧罹患先天性罕見疾病的弟弟，依蘋自立自強，幫忙家務及照料弟弟。

蕭依蘋學業優異，常拿獎學金，媽媽發掘她的優點是數字觀念強，又為她規畫未來的出路，她北興國中數資班畢業後決定選讀嘉商，進而以台大會計系為目標。

蔡巧如從小看英文書打下好基礎，高二時多益英語檢定980分逼近滿分，國中起學寫APP程式，她說，為了幫雙胞胎妹妹學中文，她編寫「中文好好玩」APP，吸引約5000人次下載，約3分之2是外國人下載。

蔡巧如說，以前不愛念書，念嘉商後到偏鄉國小教小朋友英文，體認到用「教學的方法來學習」的訣竅，學習變得有趣、有效益，自己的功課也突飛猛進。

蔡巧如學業進步，更有興趣做志工、寫程式，去年創立「Teenage Light」計畫，有各國地的國高中生加入擔任志工，開辦為小朋友課輔英文、科普、氣候變遷、城市設計等多個實體或線上營隊。

蕭依蘋、蔡巧如都善於運用時間，課堂上認真聽課，不懂馬上問，放學後複習完功課的閒餘、假日，就參加志工活動，蕭依蘋每周五到教會為小朋友課輔自然科，累積100多個小時。