國民黨立委候選人顏寬恒（左）、台北市市長柯文哲母親何瑞英（右）。（圖／本報系影音截圖）

被誣指有說「生兒要生顏寬恒這種」 柯媽氣炸嗆：豪洨白賊話！ 有無挺顏一通電話秒釐清｜中時新聞網

國民黨候選人顏寬恒4日赴台中沙鹿市場掃街，隨後於沙鹿玉皇殿巧遇台北市市長柯文哲的父母柯承發、何瑞英，引發關注。隨後柯媽媽也突然接到一通「神秘電話」，原來是某媒體的致電採訪，柯媽媽強調她完全不認識顏家、並非支持顏只是覺得他老實，痛批網路與網軍都只想賺錢沒信用，並強調自己沒說過要生像顏的兒子，她還是要生像柯這樣的兒子。柯媽媽「原音重現」引發網友熱議，不少網友認為她口條流暢到位內容又相當生猛，驚呼一開口就讓外界全跪了。

柯媽媽在電話中表示，說什麼她支持顏寬恒，她當天只是去台中各廟宇參拜，她連大甲媽祖都沒去，說到激動處，柯媽媽強調：「我沒有支持他，顏寬恒我不認識、他爸爸我也不認識、他們當了幾十年立委，我也不認識，我是看電視的。林靜儀對我們柯文哲很壞，聽到她在電視上罵我們，我的心多艱苦。」

柯媽媽表示：「我又沒票，支持顏寬恒做什麼？我沒有票，我有多少朋友？我是新竹人你也知道，我又不是台中人，我去哪裡支持顏寬恒？我又不知道半項，去哪裡支持顏寬恒？」電話那頭表示是「網路說的」，柯媽媽則激動回嗆：「網路說？網路是要賺錢的耶！還網路！賺錢就說賺錢話，你怎麼不知道？對不對？」柯媽媽也指出，她對顏寬恒的印象就是「古意古意」，看電視時沒看到顏在罵人，不像林靜儀那樣一直罵柯文哲。

針對是否曾說過，生子要生顏寬恒這種兒子？柯媽媽嚴斥，她哪有說這句話，這句話是誰說的？看有無錄音錄影。柯媽媽痛批：「哪有這回事？網軍就是這樣，實在沒信用，我哪有說這句話。顏寬恒我是不認識，我要生柯文哲這款兒子，不是嗎？」

柯媽媽「原音重現」的影片在網路放送，引發熱烈回響。網友紛紛湧入YouTube、《中時新聞網》等相關連結留言：「柯媽媽一開口大家都跪了」、「內容好生猛，真的有啥說啥都沒在怕」、「對方應該嚇死了」、「柯媽媽說話很直接，那份直白，道出真相，句句實言，真切」、「看來柯媽還是明白人！『網路賺錢就要說賺錢話』，這句好犀利」、「柯媽媽的話真的是堅若磐石，對方應該是三條線，柯媽媽加油」、「柯媽媽清楚明白，網軍連老人家都不放過，誰家沒有長輩，有人願意自己長輩被消費嗎？」