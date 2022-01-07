台劇《華燈初上》上線後反應熱烈，劇中演員楊謹華、張軒睿、加賀美智久7日合體出席西班牙奢侈品品牌LOEWE在台北信義新光三越A4全新專門店開幕派對，被問到大家熱議的凶手身分，3人皆被下了「封口令」，不敢提前劇透，楊謹華笑曝平時不愛追劇的老公也對該劇相當著迷，還趁她外出工作開會把劇本拿來看，甚至到半夜2點都不願就寢，最後讀到結局驚呼「喔～原來是他」。

楊謹華精湛詮釋「心機女」大獲好評，她透露日前在家跟老公一起觀賞第2季，「看到蘇媽媽狠一點的地方，我會偷觀察他，他好像很驚恐，露出『你怎麼那麼可怕』的表情」，但她也不忘解釋：「其實每個人都有很多面向，也不是說蘇媽媽是雙面人，只是因為她遇到事情後的內心轉折，才會做出大家現在看到的事。」也大讚網友的創意，「有看到說蘇媽媽是吵架王或是過勞死，很會自行補腦，挺好的。」

張軒睿被劇迷說是「恐怖情人」，他笑喊「確實滿恐怖的，已經超過一般人會去做的事，比較激動、極端」，私下則相當佛系，是「愛不到你祝你幸福」的類型，所以在拍攝現場常被導演要求表情可以再兇一點。對於被觀眾票選為最討厭的角色，他認為這也算某一種肯定，對於批評自己也不會放在心上，「畢竟是戲的一部分，每個角色都有優缺點，看你怎麼去看，何予恩想要得到他愛的人的注意，所以可能選擇和行為上跟大家比較不一樣」。

加賀美智久說《華燈》紅到連他日本朋友都頻問兇手是誰，他也只能回用笑臉貼圖回覆，「每個人都有可能，瞬間都有殺人動機」，至於跟劇中飾演角色中村先生的相似程度，他說「基本上一樣，但沒那麼大方開最貴的酒」。另外，沒演出該劇的劉冠廷，也被問及是否想挑戰劇中吳慷仁演出的第三性公關角色？劉冠廷妙回，「我的新年新希望就是可以演到像慷仁哥在《華燈》中那種很不一樣的角色，如果有機會當然也想演出《華燈》」，更不忘向林心如隔空喊話。