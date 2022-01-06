林玟誼1人飾醫生、酒吧辣妹。（衛視中文台提供）

林玟誼1人飾醫生、酒吧辣妹。（衛視中文台提供）

衛視中文台奇幻都會愛情自製劇《如果花知道》正熱播中，第四單元「控制斷捨離」友情主演林玟誼一人分飾兩角雙胞胎角色，一個是學霸醫生，一個是酒吧上班的辣妹，截然不同的角色個性，讓她看到劇本時忍不住驚呼：「難度真的很高！」

林玟誼除了是觀眾熟悉的8點檔演員，台大戲劇系畢業的她還曾入圍金鐘獎最佳戲劇女主角，這次在《如果花知道》飾演雙胞胎姊妹丁佳琳跟丁佳媛，不僅兩個角色性格、外型落差很大，內心各種折磨轉折也非常耗費心力，她說：「前期看劇本時，準備角色心境轉換和劇情的前因後果花了比以往還多兩倍的時間。每次拍攝前也會跟導演討論很久，拍攝中也常常跟導演一起腦力激盪。」

由於場景關係，拍攝期有3天集中拍攝佳琳跟佳媛，她戲稱那3天為「地獄拍攝日」，因為得在兩個角色中不停轉換，同一場戲得演兩次，她笑說那3天都呈現一種「我是誰？我在哪？」的狀態，甚至連一旁的演員和工作人員也會錯亂。印象最深的一場戲，就是佳琳轉換成佳媛，在鏡子前擦大紅色口紅，展現扭曲性格，工作人員光是在外面看畫面，就可以從螢光幕前感受到她驚悚又有點病態的表演。即便角色詮釋不容易，但對她來說卻是非常開心的：「拍戲這麼久以來從來沒有過這樣，演完之後非常過癮。」

被問私下有沒有關於「控制」斷捨離的經驗？她透露其實一般拍戲時，她很清楚「控制」自己的拍攝狀態，包括這場拍完下一場是什麼，會自己記住連戲的服裝、道具等等，因為參與《如果花知道》演出也算是對自己一種控制的斷捨離：「雖然這3天我對於自己拍攝習慣是失控的，但是沉浸在角色的那3天裡，我卻感到無比輕鬆，或許捨棄掉清楚的那塊反而讓我更能釋放能量。」

除了角色飆戲讓她很過癮之外，和其他演員一起合作拍戲的感覺也非常愉快！林玟誼說像是任容萱就跟她的外表一樣，給人很溫暖的感覺，講話聲音很溫柔，就像劇中花曉萱一樣，讓人有信賴的感覺。至於張睿家、黃建群都有合作過，兩人都是很專業的演員，「黃建群在劇中演我爸爸，戲裡常常要對女兒動手，但建群哥都會再三確認好位置，避免傷到我，真的很暖心。」