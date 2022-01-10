大飛練出驚人八塊肌。（天祥樂提供）

熱愛音樂的大飛（吳志慶），這兩年以樂團「YellowBlack」推出多首單曲，近期將團名改為「大飛 ＆ YellowBlack」再推新單曲〈雨後〉，這次單曲是在疫情期間完成的創作，曲風雖是輕搖滾，但唱出滿滿寂寞感，大飛坦言，「這是很久以前的分手創作，這次疫情才有時間拿出來好好做完。」除了新作，疫情期間大飛也積極健身，找回以前演出電影《軍中樂園》時的冰塊腹肌，日前拍攝全新宣傳照，他一脫現場工作人員是一陣驚呼：「身材也太好了吧！」

談及〈雨後〉的創作靈感來源，大飛表示，當人失去了一段感情，我們往往會走不出來，這時候一定會有那麽一個人，輕輕拍著你、拉著你，告訴你一切都會沒事的，我們一起把未來的日子走好。這段創作背景，讓人聯想是否和去年四月宣告分手有關？大飛笑答：「這首歌的創作背景其實是20出頭歲時的一段失敗戀情，但好像每次分手都一樣，那種低潮其實也很像這次疫情帶給我們的衝擊，面對這個疫情，我們也要告訴自己，沒事的！雨後的明天，太陽就會出現！」他希望〈雨後〉能給大家一點點溫暖的鼓勵和正面的力量。

大飛說，平時最能帶給他這種正面力量的，其實正是父母，雖然失戀的時候，會知道朋友的可貴，不過真正不會離開你的，絕對是家人，「我每次失戀都嘴硬，但我爸媽永遠都有辦法知道，我發生什麼事。」

這次他也自掏腰包6位數拍攝、製作MV，大飛說：「獨立創作比較辛苦，什麼都要自己來，自己找導演、找場景、找工作人員，大部分都是朋友來幫忙的。」雖然預算拮据但他不馬虎，不但花了兩天拍攝，為了符合劇中的意境，場景還特別拉到了新竹香山沙丘的海濱，拍攝夕陽，「夕陽，給人感覺美麗、希望，同時卻又有種憂愁的感覺，失戀雖然憂愁，但在失戀之後，會更美好的。」樂團成員貝斯手馬卡、鼓手小育也自己扛著樂器，到廢棄大樓拍設，大飛說，「希望讓大家知道即便一開始很破舊，以後都會是豪宅的，一定要懷抱希望。」

疫情期間關在家，除了創作，大飛也花費近萬元購入椅子、啞鈴、滾輪、彈力繩等健身器材，打造居家健身房，還會下廚做健康料理，少了外食的油鹽糖醬，讓他整個人身材變超好！大飛說：「我只會做簡單的料理，什麼燙燙雞胸肉、青菜啊，剛好在健身，就順便吃得更清淡一點。」內外夾攻之下，175公分的他體重一度只剩65公斤，找回當初拍攝《軍中樂園》的8塊腹肌。日前經紀公司拍攝宣傳照，他更是做到極致，拍照前兩天進行脫水，每天只能喝極少量的水，希望讓拍照時的肌肉線條更加明顯，他說，「我前一天晚上還去打球，看到球友大口喝水的樣子，真的很痛苦。」但最後看到成品，讓他直呼：「真的是有效啦！值得啦！」只是一拍完照，他馬上轉頭嗑便當和灌水，發誓從此之後絕對不浪費水。

這也是他繼電影《軍中樂園》演出海龍部隊後，再次挑戰冰塊肌，藏在衣服底下的好身材每次一脱都會讓周邊工作人員驚呼，尤其近期客串不少戲劇，每次拍攝換裝或者定裝時，一旁的工作人員總會默默說：「看不出來耶，大飛身材那麼好。」讓他每次聽了都不禁嘴角上揚。〈雨後〉1月10日全面數位上架，MV也在10日傍晚6點正式釋出。