天主教中華聖母基金會偏鄉教美學，小朋友繪製自己專屬T恤走秀展現自信。（廖素慧攝）

天主教中華聖母基金會偏鄉教美學，小朋友繪製專屬T恤走秀及展示手機殼。（廖素慧攝）

天主教中華聖母基金會偏鄉教美學，小朋友繪製專屬T恤走秀。（廖素慧攝）

天主教中華聖母基金會與美妝教父Kevin攜手偏鄉教美學。（廖素慧攝）

天主教中華聖母基金會在偏鄉開課輔班，與時尚美妝教父Kevin攜手教小朋友學習設計及繪圖，16日發表成果，小朋友繪製小熊圖樣T恤走秀，因為「感受到媽媽像大熊保護小熊的安全感」，也有小朋友繪製房子想送給爸媽住得安心。

13歲小宏的父親因健康不佳不能工作，家中支柱70歲的阿嬤也奔波於醫院及工作，無暇照顧小宏，他在課輔班有伴一起學習，這次畫了鴨子，他說，嚮往鴨子的自由自在，學習設計繪圖過程中感到很快樂。

中華聖母基金會表示，該會長期在嘉義縣朴子市、鹿草鄉開辦課輔班，輔導約65名學童，有學童從小一開始上課到六年級，小朋友希望學習與流行時尚相關的課程，去年9月起有13位孩子利用假日學習構圖、插畫及3D立體設計。

也教孩子將設計繪圖運用於創作自己專屬T恤及手機殼。時尚美妝教父Kevin老師義務南下嘉義或錄製影片指導，崇仁醫護管理專科學校美容保健科老師指導孩子們走秀，訓練他們的自信。

中華聖母基金會執行長黎世宏表示，偏鄉孩子缺乏機會跟自信，課輔班8年來看見偏鄉兒童學習資源的匱乏，30％的孩子家中沒有電腦、網路及手機，更不曾經接觸過美學、設計，親職資源也有限，因而攜手吉富慈基金會，將美學相關資源帶進偏鄉。

偏鄉課輔督導廖怡貞說，孩子連馬都不會畫，因為不知道馬的樣子，畫圖對偏鄉弱勢孩子確實不容易，還利用3周讓訓練孩子走台步表現儀態，這場成果發表會，是鼓勵孩子，更讓他們的家人能看到孩子的努力及改變。