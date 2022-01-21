日本漫畫家芥見下下創作的作品《咒術迴戰》，描述因人類的怨念而產生了咒靈的世界，主角之一的高中生虎杖悠仁因吞下了特級咒物，學習成為咒術師的熱血戰鬥漫畫。2018年連載至今單行本已發行超過6000萬本，動畫播放後人氣更是高漲，咒術迷非常期待的《劇場版 咒術迴戰0》，去年12月24日在日本上映票房更是亮眼，上映24天累計觀眾入場人次628.8萬，票房也高達85.7億日圓，而台灣也將在2月24日上映。

為滿足廣大《咒術迴戰》動漫迷收藏心愛的角色，一卡通公司獲得香港羚邦代理商正式官方授權，特別精心規劃《咒術迴戰一卡通場景組》，包含《虎杖悠仁》、《伏黑 惠》、《釘崎 野薔薇》、《五條 悟》及《兩面宿儺》等《咒術迴戰》五位最有人氣的角色。卡片設計以主要角色蒐藏為概念設計，卡體採半透明厚卡設計，各角色深植人心的經典動作，完整呈現動漫角色場景可與其他收藏品一起擺放，滿足咒術迷展示收藏品的興趣，多了一卡通功能，拆解後可組成吊飾，吊掛在包包或當作鑰匙圈，讓咒術迷隨時都可以帶著喜愛的角色出門一起消費搭車，超實用。《咒術迴戰一卡通場景組》共5款，每款入手只要200元，鐵粉們可以5款通通收集起來。

場景組2022年1月26日起，可於全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、一卡通台北服務中心以及高雄捷運商品館等實體通路購買；也可於momo 購物網、PChome 24h購物、蝦皮超市、東森購物、森森購物等一卡通電商平台訂購。此外，1月27日至2月22日羚邦集團於三創生活園區的「Ani-One玩轉動漫遊」，及2月10日至2月14日動漫迷最期待的「TICA台北國際動漫節」展B1323羚邦攤位也有鋪貨，想要整組購買的，手腳要快。

另喜愛Q版的粉絲們，一卡通也有推出Q版《咒術迴戰》鑰匙圈泡泡卡，喜愛咒術迴戰的動漫迷也可以至一卡通官網查詢購買資訊，一起蒐集起來。一卡通公司也透露，後續也有神秘驚喜的卡款會再推出，請咒術迷們關注一卡通臉書、IG的訊息發佈。