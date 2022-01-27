台灣科技產業支持國內藝文事業促進文化發展漸成顯學，包括宏碁(2353)、宏正(6277)、勤誠(8210)等都長期以企業力量結合民間藝術團體共同推動臺灣藝文產業發展。而這股力量也將為台灣發展「元宇宙」產業的推手。

宏正(6277)自動科技(ATEN)長期支持文化藝術事業推動，自2015年開始每年資助國內推動兒童藝術工程最負盛名的「紙風車劇團」，累計資助金額已達百萬元，對國內藝術事業實踐並促進文化發展貢獻卓著，因此獲文化部頒贈「第15屆文馨獎-銅獎」殊榮。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，宏正持續以不同的贊助形式投身社會關懷，以建立企業永續經營標竿，自2015年起，宏正與其「財團法人錦堂教育基金會」開始持續性的資助紙風車劇團推動原創性的民間藝術，從《紙風車319鄉村兒童藝術工程》到反毒劇《拯救浮士德》，都可以看到宏正以企業力量結合民間藝術團體共同推動兒童藝術的熱忱，過去幾年宏正也定期與紙風車劇團合辦反毒劇"拯救浮士德"，免費邀請汐止區應屆畢業同學一同觀看，不但寓教於樂推廣反毒，也能讓同學們感受到藝術的創意與美好。

由灣聲樂團主辦、智榮基金會共同合辦的2022《臺灣的聲音 新年音樂會》今年邁入第四年舉辦，宏碁（2353）集團創辦人同時也是新年音樂會共同製作人施振榮表示，期盼將台灣的聲音用世界通用的古典音樂規格介紹給國人，也把臺灣音樂推向國際，讓世界看見台灣。今年元旦新年音樂會演出的曲目安排，強調來自台灣多元的聲音，將以《臺灣眼世界心-環球遊記》開場，此外由鋼琴家嚴俊傑演奏《青春行草》，並第四度邀請金鐘獎金曲獎及國家文藝獎得主歌仔戲名伶唐美雲演唱《大願千秋》，以及原民美聲莊國鑫原住民舞蹈劇場一起演出《阿美族歌謠組曲》，展現台灣多元音樂曲風及文化特色。

勤誠則是在去年12月17日包下《蕩寇誌之終極英雄》在台北101的首映場，蕩寇悲劇演的是水滸傳第七十二回到一百二十回，從招安說起，透過東京名妓李師師代為轉呈赦書，梁山兄弟下山為宋徽宗平遼番、抓田虎、打王慶、討方臘、死傷慘烈忍辱負重，偏偏朝廷小人當道，一片丹心換來拒於宮門外的明褒暗貶，草寇別想翻身，終得御賜毒酒一盅，宋江攜李逵同飲，吞著血淚句句聲聲，兄弟啊！？氣絕倒地志未酬，只剩梁山好漢，寧可朝廷負我，我不負朝廷的骨氣流傳千古。透過光影科技將傳統藝術帶出了嶄新形式，藝術和文化也滋養了科技的內涵。