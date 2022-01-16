創作歌手登登（李杰勳），推出斜槓自製的「同同情二部曲」《愛的驪歌》戲劇原聲帶，昨（15日）他攜《愛的驪歌》主角番茄、熊柴犬，前進知名同志夜店「G Star」隨片登台打歌，這群人木星意外現身合唱，讓全場為之轟動；身兼主持人、塔羅牌老師、導演、演員、創作歌手等多重身份的登登，演唱〈而已〉時不少粉絲跟著合唱，讓他邊唱邊起雞皮疙瘩，「差點感動到哭出來」。

由於近來疫情有升溫跡象，登登為了這場已安排好的行程，上週特別去打了疫苗第3劑，他施打莫得那半劑，沒想到不舒服了2天，他處於低燒的狀態，「身體一直燙燙的，頭痛了兩天，因為很不舒服，所以都沒睡好、也沒胃口，只好一直躺著」。登登當晚翻來覆去很難入睡：「醒來發現枕頭和棉被都濕了，原來我一直冒冷汗！」

但登登遵守最高防疫規定，覺得這一切都是必須的，表演的店家也要求所有顧客和表演者，入場前都必須出示施打兩劑的小黃卡，而且檢查非常落實，小黃卡不能用照片代替，未帶小黃卡者必須現場下載「健保快易通」App，並驗證開通，確定本人施打疫苗兩劑才得以入場，非常嚴格！登登也期望變種病毒之亂，可以在全民一致的努力下，速速消失，並預祝大家虎年春節平安。