簡沛恩的品牌與葡萄王生技跨界合作推出秘方茶包。（必可蜜提供）

近年專注創業的簡沛恩，雖然日前復出拍攝8點檔《天之驕女》，仍不忘持續拓展事業版圖，她創辦的飲品「必可蜜PiQiMi」推出與葡萄王生技跨界合作的4款秘方茶包，前進電商通路。她坦言本來去年初還有小賺，但後來因為疫情，加上投入新產品研發、拓展實體店面，所以營收略有影響。旗下約30個員工的她，透露年終獎金發放標準就是「正常」，該給多少就多少，但表現好的員工會另包紅包，「紅包數絕對超過6位數，是否達7位數還不知道！因為我最近真的太忙了。」

她說自己長年生活作息不正常，不愛喝水、不吃水果，每天喝6、7杯咖啡，上了年紀後，明顯感受到體力上容易疲累，更覺得精神、氣色很重要，新研發的4款秘方茶包就是針對女生需求為出發點。她透露，2008年拍戲時經常2、3天沒睡，需要靠安眠藥助眠，有一天竟然發生失憶，「我少了1天！明明前一天我拍了戲，隔天卻完全想不起來，連自己怎樣拍戲、開車都沒有記憶，我嚇呆了，覺得是夢遊嗎？真的超驚恐！」

她說，從那時開始更體會到身體健康的重要，於是戒掉吃安眠藥，慢慢不再靠任何藥物控制身體，更認為把保養身體融入生活非常重要，要用天然的方式讓身體變好。

已經47歲的她對於感情一切隨緣，笑說沒長輩會對她催婚，「其實我都有約會，也一直有人追求，但我忙到覺得談戀愛很浪費時間！」她對生活有自己的想法，不想要受別人控制與擺佈，「我都快50歲了，雖然還有經期，但來一次少一次，要把握珍惜它。我可以坦然面對變老的過程，只能以保養方式讓自己老得緩慢一點。」並自嘲應該生不出小孩了，幸好還有3隻貓咪為伴！