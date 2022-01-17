活躍於樂壇的聲樂家、知名廣播主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家過世，享壽58歲。他的先生孫華翔悲痛不已，表示感謝大家的關心。

孫華翔表示，黃瑞芬是一個對任何事都很用心的人，「她每週五在師大法語中心開了一門音樂與文學的課，學生來自各行各業，她用心選讀100本世界名著，從音樂角度帶學生閱讀，備課份量很重。」

孫華翔說，由於黃瑞芬平常就有高血壓，身體負荷較重，「她上課那天就有一點狀況，但看到學生又很開心，顧不得身體狀態，晚上回來就很累。隔天我想說讓她休息，外出工作，回來時她已經沒有呼吸心跳。」

黃瑞芬出生於1964年，畢業於茱莉亞音樂院碩士，是比利時依莉莎白女王國際聲樂大賽銅牌獎得主。她返國後推廣古典樂，以自己的英文名字「Zoe」命名筆名「佐依子」，擔任台北愛樂電台主持人與製作人，同時也筆耕寫書，致力以最親切的方式帶觀眾了解古典音樂。

黃瑞芬的摯友、大提琴家陳俐亨聞訊悲痛不已，她表示，自從在一位好友的攝影棚認識黃瑞芬，彼此就有說不完的話。過去還會每年安排演出，「對於音樂會曲目安排，她總有用不完的巧思，她在每一場的解說音樂會或講座上，總是非常具有知識性、教育性又生動有趣。我老覺得她真的是我的良師益友，我從她身上真的學到很多很多東西，在人生旅途中能遇到這樣的朋友，我真的感到很幸福。」

陳俐亨表示，黃瑞芬對朋友很好，很講義氣，很珍惜友誼，「2009年暑假，我們家在日本發生事故，當下她一看到我發的E-mail，就立刻打了國際電話問我，妳需要什麼幫忙？她二話不說，隔天一早就買機票衝到東京幫我把當時4歲的小孩接回台灣。這個恩情我們永遠、永遠都不會忘記。願天堂相見，再一起拉佛瑞三重奏。」