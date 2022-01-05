一名男網友分享，日前在整理過世的外公房間時，意外在棉被裡撈到20萬現金與存摺，他沒多想就告訴母親，且交出所有的錢。文章曝光後，卻被大量網友調侃，原PO真的是「憨孫」。

男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，透露在外公過世後，不少長輩都在外公的房間翻箱倒櫃，企圖尋找一丁點的遺產，但卻毫無所獲；不料，他日前拿外公生前習慣蓋的棉被時，突然摸到了東西，打開一看才發現裡頭藏有一整大袋的20萬現金與存摺，而他一時之間不曉得該如何處理，因此上網發文詢問網友。

後來原PO再次更新文章，表示自己把在外公棉被找到錢的始末都告訴母親，也把大筆的現金與存摺轉交給母親處理，自己則拿到了3至5萬元左右。

文章擴散在網路後，迅速引起大量網友討論，不少人留言調侃原PO，「阿公要給你的阿，憨孫」、「你真傻 你外公冥冥之中要給你的，還給你媽」、「阿公要給你的」、「其他人沒發現，卻只有你發現到，這不是給你的嗎」、「阿公要給你的 才讓你發現」。

但也有網友認為原PO告訴母親的作法才是對的，「你做的是對的」、「媽媽的疼愛無價，以後媽媽會信任你」、「給媽媽是對的，不要介入，讓老一輩自己處理，除非你媽跟你討論」。