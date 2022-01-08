美國一名女網友與丈夫結婚1年，發現丈夫有部分原住民血統，與自己出生類似，出於好奇便調查族譜，往上追溯才發現，丈夫與她竟是遠房親戚，讓她感到非常有趣，更直呼「這個世界實在是太小了」，而她也將此事分享至網路，引發討論。

根據《鏡報》報導，一名女網友@SovLotus在論壇Reddit提到，她透過臉書認識現在的丈夫，兩人隨即墜入愛河，如今已結婚1年，還育有一個孩子，她的丈夫是塞米諾爾族印第安人（Seminole Indian），而她則是奇克索印地安人（Chickasaw），當時他們聊到此事時，還開玩笑的說「我們可能有血緣關係喔！」。

不過，女網友住在奧克拉荷馬州，而丈夫則來自賓夕凡尼亞州，因此夫妻倆也沒有多做聯想，直到近日她突然非常好奇，就開始調查他們的族譜，發現丈夫的高祖父竟是塞米諾爾族印第安人，祖母出生在奧克拉荷馬州的塞米諾爾族領地，讓她感到非常震驚，之後又在往上追溯，竟在丈夫的族譜上，看到自己母親原生家庭的姓氏。

原po回頭查看自己的族譜，也證實她與丈夫確實是遠房親戚，回憶的說，「我記得第一次見家長時，我的婆婆曾經跟我說，我給她一種很熟悉的感覺」，如今回想起來，讓她覺得非常有趣，「現在也回不去了，我們已經結婚，還有個女兒，世界真的好小」。

不少人分享類似經歷，「我和我老公也做過這種事，之後發現我是他好友的遠親」、「我16歲時，曾經與一名女孩約會，當時去對方家裡拿東西時，女孩的媽媽竟喊出我的名字，我之後才知道，我們是堂兄妹關係，只是有14年沒見面了，之後我不敢在我所居住的地方與任何人約會了」。