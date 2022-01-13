製作單位訂做Melody蛋糕。（TVBS提供）

《11點熱吵店》幫主持人Melody慶生。（TVBS提供）

沈玉琳的貓「香香」送上貓腳印。(TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》主持人Melody即將過生日，今(13日)製作單位及沈玉琳提前替她慶生，沈玉琳趁Melody生日之際，準備「116」朵玫瑰花「示愛」，他說自己就代表了100朵花，加上16朵玫瑰花代表著1月16日的生日祝福，Melody聽完忍不住讚美「這一切都太用心了」，沈玉琳突然綜藝魂上身下跪要Melody嫁給他，嚇得Melody趕緊拒絕：「你不要愛我，我們一起主持節目就好。」

製作單位為給Melody驚喜，邀請許多藝人好友寫卡片，劉雨柔、朱芯儀、陳天仁等人紛紛獻上卡片，其中還有「蘇媽媽」楊謹華的祝福。沈玉琳請Melody仔細找一下「裡面有一張很特別的」，果然被Melody發現一張只有「貓腳印」的卡片。

答案揭曉，原來是沈玉琳讓家裡的貓獻上「處女印」，說是為了送給最重要的搭檔，四個貓腳印則代表了「生、日、快、樂」，並加碼送上吉祥話：「今年是虎年，虎就是大貓，象徵虎虎生風。」此外，製作單位也特別訂製了「Melody專屬」蛋糕，Melody忍不住驚呼：「這蛋糕太厲害了，完全送到我的心裡，連我的品牌都幫我畫上去，我太愛了。」

最後的大驚喜則是製作單位特別拜託經紀人聯絡Melody在美國的父母親，錄製一段祝福給女兒。影片中，Melody的父母親用馬卡龍做了一個小蛋糕，自備生日小帽子，並獻上一段生日快樂歌，爸爸說：「今天是妳的生日，希望疫情過後可以快快見面，非常的想念妳及妳的小孩。」

場面溫馨之餘，沈玉琳看著卡片冷不防笑說：「Melody妳有發現，妳爸爸寫1／16(Melody的生日)，但日期卻是2021？爸爸也太可愛了！」全場笑成一片。Melody也許願，希望大家等疫情過後可以一同去日本出外景滑雪。