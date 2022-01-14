搖滾教父伍佰出道32年，14日歡慶54歲生日，開心許下生日願望，並與「伍佰＆China Blue」團員共同期許：「希望我們的音樂愈來愈有智慧。」伍佰同時宣布好消息，適逢伍佰＆China Blue成軍30周年，將在6月於台北流行音樂中心演出6場全新搖滾歌劇《成功之路》How to Be a Rock Star。

伍佰首次挑戰自編自導自演，為此創作18首新歌再加上7首經典曲目穿插其中，力求完美的他，甚至做到每一幕就換一個場景，前後投入2年時間心力籌備前置作業，2020下半年就開始創作，還自創「錄廣播劇」法來創作劇本。

他以土法煉鋼把每一幕先想好的大綱寫下，在自家錄音室中，1人分飾多角與空氣對話，搭配自己演奏樂器，包括吉他、電子鼓、鍵盤等音效，簡直把寫劇本當成錄製Demo，所有細節都親力親為，每1幕都得耗費1個月才完成，如此反覆操作，終於花了半年把這齣搖滾歌劇的腳本完成。

伍佰熱愛音樂，這回把創作擴大為130分鐘搖滾歌劇，加上樂團「伍佰＆China Blue」成軍30周，迄今從未更換成員，伍佰感謝3位老戰友一路相互扶持，內心難掩感動說：「很不容易，團員每個人都很珍惜這個緣分及每個相處的時光，大家都只想玩音樂，所以練團時是大家最開心的時候，這也是伍佰＆China Blue持續往前的動力。」