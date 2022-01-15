陳昇在談話節目《36題愛上你》中秀自己的繪畫創作。（公視提供）

陳昇上《36題愛上你》 秀畫作 《麗春》。（公視提供）

音樂人陳昇日前上公視《36題愛上你》，介紹專輯《麗春》與自己的2冊繪本新書，他還提及當初是因為「油漆」而踏入樂壇，更說自己的經典曲〈把悲傷留給自己〉靈感「是從車牌得來的」。

陳昇去年發現罹癌，痊癒後不僅重啟跨年演唱會，還辦畫展、出新書，創作功力驚人。他在節目上提及踏入樂壇的契機，原來在服役新訓時遇到老兵來部隊詢問「有沒有人會『油漆』的啊」？陳昇以為是來找人出公差，自告奮勇上前，被挑上後才曉得是在問會「樂器」的，老兵鄉音重到讓他搞錯，就此陰錯陽差進了軍樂隊，吹了3年的伸縮喇叭。

離開部隊後，原先讀職校汽修科的陳昇覺得「這行業滿好玩的，就報考唱片公司，一次落榜後，又報考同家公司第2次，因擔心被認出來，他說：「我本來叫陳志昇，就把那個志氣的志拿掉，變『陳昇』。」還因為公司只收大專生，他將當兵時同梯念世新編輯採訪科好友的學經歷資料背得滾瓜爛熟，笑說「我連身分證號碼都全部背起來」。

陳昇身為音樂鬼才，過去曾靠簡譜來創作，還練就將車牌號碼數字轉譯成音階的功夫，表示〈把悲傷留給自己〉靈感就是這樣得來的，更直說：「當年那台車，你是這個號碼的，開回來，我要向你報恩！」以上內容將於今晚9點在公視播出，YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架。