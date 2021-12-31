陳昇因為去年底罹患口腔癌，不得不中斷連續27年舉辦的跨年演唱會，如今身體恢復健康，他在12月31日在台北國際會議中心重啟「麗春」跨年演唱會，一連熱唱夯曲〈狗臉的歲月〉、〈不再讓你孤單〉、〈把悲傷留給自己〉等，他唱到獻給家人的〈三姐〉、〈告訴媽媽〉，情緒激動，忍不住感動落淚，馬上整理好情緒，拿著繼續熱唱，引起掌聲。

陳昇預告在跨年倒數時刻，特別秀出彩蛋VCR，敬請期待。而陳昇過往跨年演唱會都是一連唱2場，從今年開始變成1場，但有同步推出線上演唱會，他坦言「以後都會朝這樣的情況走去」，多年來跨年習慣在台北國際會議中心開唱，他直說因為這個場地、光線都很熟悉、習慣了，花了27年時間才把這些音場搞懂，感嘆：「做到沒感覺還在做，那就是藝術了。」

陳昇跨年演唱會，老婆、兒子等親朋好友到場力挺，陳昇兒子新婚1年，連文夏都會催問「要當阿公了沒？」陳昇現在平靜看待：「抱孫子這種事情，我比較平靜以待，這個世代壓力蠻大的，順其自然。」