英國知名女歌手Jessie J 於去年11月底，痛心宣布自己不幸流產的消息後便在家中休息近1個多月，直到近日才再度復出開唱。不料，她竟在個人演唱會上不幸染疫，使她剛平復的心情再度受到打擊，也讓粉絲們相當擔心她的身體狀況。

Jessie J 於本月2日於IG上PO文表示：「我在這場演出中感染了COVID-19（新冠肺炎）」，並附上一系列個人小型演唱會的側拍照。照片雖都經過黑白濾鏡處理過，但可以看出當時的她賣力演出與台下觀眾自然互動的模樣，因此網友看到後紛紛留言：「你真的很棒」、「「希望你的身體沒有太多的不舒服」、「希望你能早日康復」、「一切都會沒事的」、「早日康復，我們都很愛你」，吸引超過萬人按讚。

事實上，Jessie J於2010年發行首張單曲《Do It Like A Dude》後，便以超強的個人魅力與爆發力十足的嗓音獲得大眾好評，之後又陸續發行《Price Tag》、《Flashlight》等多首暢銷單曲，成為家喻戶曉的女歌手，但演藝事業相當順遂的她生活卻十分曲折。去年11月她才剛宣布自己不幸流產的消息，沒想到好不容易收拾好情緒復工舉辦個人小型演唱會卻又意外染疫，讓粉絲們相當心疼，紛紛為她加油打氣。

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