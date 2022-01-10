桃園市長鄭文燦10日舉行防疫會議，直指手推車和居服員夫妻傳播威力特別大，據悉該傳播鏈再釀3人確診，都將列今日個案，包括居服員就讀華勛國小的小孩、同補習班同學、以及居服員的乾妹妹共2大1小。

據了解，手推車和居服員夫妻僅有1個小孩，就讀華勛國小2年級，但其有在安親班，桃園市衛生局昨深夜緊急匡列安親班53名學生採檢，其中在同一課程上課的學生也確診，都將列今日個案，安親班學生就讀的國小班級，目前也在緊急採檢疫調匡列中，該校也停課14天至23日，安親班學生的哥哥就讀的中壢某國中則預防性停課1天。

另外居服員的乾妹妹因密切接觸第一時間被匡列隔離，採檢結果出爐也於今凌晨確診，據悉其有3個小孩，包括2個讀華勛、1個讀內壢地區某國中，因此該國中也預防性停課1天，3孩子目前也採檢、疫調中。

「居服員家庭傳播鏈，傳播威力特別大！」鄭文燦直指，手推車和居服員夫妻都9日確診，手推車丈夫CT值19.7，且早在上月30日就有部分症狀，可傳播期長，另照服員妻子CT值14.3，在高度可傳播期內照顧服務的家庭跟親友，根據昨天採檢結果確實有增加確診個案，將待指揮中心說明。