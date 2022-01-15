西堤餐廳群聚案延燒到校園，桃園市長鄭文燦說，西堤工讀生在中壢高商就讀，不但2同學染疫，就讀東興國中的同住家人也確診，2校即起停課14天並擴大採檢匡列居家隔離，預估全市會超過2000位居隔，他也宣布，桃園國高中比照國小，15日起同步取消戶外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動，也可延期至春節後辦理。

鄭文燦說，昨公布的西堤染疫工讀生就讀中壢高商，市府立即在該校設置篩檢站，下午4到9點共完成1104名學生PCR採檢，另外距離比較遠的575學生也已完成快篩，該校除新增2學生確診，其他仍在檢驗中。另該西堤工讀生涉及信義國小的2位學生，目前採檢都陰性。

但東興國中的學生昨晚已確診，她是壢商西堤工讀生同住表妹，東興確診生的同學以及補習班同學等相關師生，昨深夜共採檢176位，到目前為止全都是陰性，密切接觸者都已送集中檢疫所，鄭文燦說，今下午三點疫情說明會，會針對中壢高商和東興國中採檢結果向大家說明，他除感謝學校和醫院連夜積極採檢，也宣布東興國中即日起停課14天至1月27日，並進行停課不停學措施。

鄭文燦說，擴大採檢居隔疫調追蹤相當辛苦，為了跟時間賽跑，目前各項工作連夜趕工，目前中壢高商81人送集中檢疫所、29人自主健康管理，瓦城餐廳採檢31位、居格11位、自主健康管理20位，西堤某顧客確診採檢95位、同住5家人居家隔離、90位自主健康管理，全市居隔人數為1567位，預估這輪傳播會超過2000位居隔，強調居隔是為了自身跟家人安全，也是為了確保全民防疫安全，感謝市民配合。

鄭文燦也提到，為了確保學校安全，國高中生除了要在20日、放寒假前打完BNT二劑疫苗，考量國高中已有學生確診，國高中的戶外教學、隔宿露營、畢業旅行也比照國小，15日後全都取消，或延後至春節後辦理，確保防疫安全，詳細疫調3顧客3學生下午再詳細說明。

至於桃園市的尾牙，疫情之初就已宣布政府加上學校單位的尾牙或年終一律取消或延到春節之後，民間大型活動或者年終聚餐鄭文燦今也建議要延期或取消，避免群聚和脫下口罩的機會。