桃園市長鄭文燦主持疫情說明記者會。（陳夢茹攝）

桃園西堤牛排確診個案18051曾到台北看診，北市衛生局擴大疫調發現同診所有名75歲婦人確診，北市發言人陳智菡直指事隔11天才收到桃園衛生局的疫調資料相當憂心。對此桃園市於疫情說明記者會時給出時序圖打臉，衛生局長王文彥也強調「時序上沒有延誤」。

衛生局長王文彥回應，案18051在16日送居隔、18日確診，疫調速度算是相當快，當發現個案曾到北市後也立即通知，時序上沒有延誤。市長鄭文燦表示，桃園市的疫調團隊，不管警察局、衛生局，都是最短時間內完成1、2次疫調，也會同步把資訊給疾病管制署及其他縣市，從過去到現在都是如此，各單位都會同步於第一時間收到。

新聞處長詹賀舜補充表示，陳智菡的說法是剪裁過的錯誤資訊，疫調一定會發現確診前數日的足跡，這些足跡有風險，所以要進一步匡列追蹤，案18501為確診者的接觸者，15日匡列居隔、16日送集中檢疫所、18日隔離期間採檢轉陽性列確診個案、19日警察局完成疫調活動足跡，當天同步通知疾管署及台北市政府衛生局。